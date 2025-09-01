今年4月〜6月の企業の経常利益は過去最高となりました。ただ、アメリカの関税政策の影響などで製造業は大幅な減益でした。【映像】企業の経常利益は過去最高も 製造業は大幅減益法人企業統計によりますと、4〜6月の金融・保険を除く全産業の経常利益は、四半期として過去最高の35兆8338億円で、3期連続の増益でした。ただ自動車などの製造業はアメリカのトランプ政権による関税措置などを背景に、前の年より11.5％の減益でし