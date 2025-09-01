JR九州によると、1日午前10時16分ごろ、ソニック16号（大分駅午前9時10分発博多行き）が日豊線を走行中、築城駅で異音な音を感知した。この影響で同11時20分現在、日豊線小倉〜大分、鹿児島線小倉〜博多で遅れが出ている。▶JR九州・運行情報