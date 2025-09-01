大阪発スリーピースロックバンド・ブランデー戦記が、「赤いワインに涙が・・・」のLIVE MOVIEを公開した。【画像】ブランデー戦記、初のZepp Shinjukuワンマン（全10枚）Spotify Early Noise 2025、Fender Next 2025に選出され、5月にユニバーサルミュージックからのメジャーデビューを果たした蓮月（Gt, Vo）、みのり（Ba, Cho）、ボリ（Dr）からなる大阪発スリーピースロックバンド・ブランデー戦記。公開された映像は、先月7月