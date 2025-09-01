アンカー・ジャパンは8月29日、充電関連製品をまとめた防災セット「Anker PowerBag 2025」(36,990円)を発売した。「Anker PowerBag 2025」(36,990円)同商品は、ポータブル電源やモバイルバッテリー、ケーブルといったAnkerの充電関連製品に加え、長期保存食や簡易トイレ、軍手などの一般的な防災グッズをまとめた防災セットとなる。「Anker PowerBag 2025」(36,990円)メインとなるのは、長寿命なポータブル電源「Anker Solix C300