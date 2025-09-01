元横綱 若乃花・花田虎上（54）が、きょう1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】娘の“大会優勝”を2ショットで報告した花田虎上現在2人の娘を育てる父親である花田。娘たちの夢はプロゴルファーになることで小さい頃から特訓をしてきたが、姉の百華さんは今年埼玉のスポーツ強豪校に見事合格、妹の桃果さんも同じ学校に入学すべく猛勉強中だと明かす。花田はその2人の娘以外にも前の