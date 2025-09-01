暴動化しているインドネシアのデモを受け、外務省は現地の日本人に水や食料を備蓄するよう呼びかけました。【映像】燃え上がる建物や車（暴動化したデモの様子）インドネシアでは8月25日から議員の高額な住宅手当などに反発する抗議デモが始まり、市民が警察車両にひかれ死亡したことから各地で暴動に発展、7人が死亡しました。現地メディアなどによりますと、警察施設や地方議会の庁舎が放火されるなどしたほか、財務相や議