Image: Florence Ion - Gizmodo US それは買いなのか…？スマートグラスの開発競争がスゴいです。すでにレンズ部分にディスプレイが搭載されたモデルが登場しており、Ray-BanとのコラボグラスがヒットしているMeta（メタ）が、驚きの新製品を出してくるなんて噂も。ですが、もっと高度なことができるVRヘッドセットの世界でも、まもなくSamsung（サムスン）からビッグな発表がありそうですよ