■これまでのあらすじ幼い頃から家族に苦しんでいたありさは、家を出たことに気がとがめている。そんな自分を受け止めてくれる彼氏に救われているが、売れない芸人の彼は生活費を入れてくれなくて…。そんな自分を情けないと泣く彼を見てかわいそうになるありさ。こんな自分を許してくれたのだから、私も彼を許すと心に決めるのだった。そして彼から仕事につながるかもしれない飲み会があるから「お金頂戴」と言われ、素直にお金を