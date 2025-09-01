焼肉ライクは9月16日、秋限定「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)を全国で発売する(中部国際空港セントレア店は除く)。「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)「大判カルビ」は、卵と絶妙に絡むよう最適な厚みでカットされており、さっと焼くだけで脂がとろけ、やわらかくジューシー。噛むほどに甘味が広がり、そのままでも十分満足できる味わいと食べ応えだという。「匠カルビ」は、冷凍せず新鮮なまま扱うことで、