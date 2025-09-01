記者会見する林官房長官＝1日午前、首相官邸林芳正官房長官は1日の記者会見で、クマ対策として条件を満たせば自治体判断で市街地での「緊急銃猟」を可能とする、改正鳥獣保護管理法の意義を強調した。改正法は同日施行され「安全で迅速に対応することが可能となり、国民の安全の確保に資する」と述べた。自治体からのクマの出没情報に注意するなど、引き続き十分に警戒するよう呼びかけた。