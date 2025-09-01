º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¡ÊÂè111²ó¡Ë¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò±é¤¸¤ë¡È¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÁðµÈ¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤­¤Æ¤¿¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡Ä¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Öº£¤â¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬