画像は「週刊少年ジャンプ 40号」のページ（https://www.shonenjump.com/j/weeklyshonenjump/）より 【≡-モジュロ-】 9月8日連載開始 「呪術廻戦」の芥見下々氏による新作マンガ「≡-モジュロ-」の短期連載が、9月8日発売の「週刊少年ジャンプ41号」より開始する。本日発売の「週刊少年ジャンプ40号」にて告知された。 本作は芥見下々氏にとって「呪術廻戦」完結後、初の連載