庁舎内で現金を盗んだとされる警察官の男は、他にも同様の行為に及んでいたとみられています。「窃盗」の疑いで送検されたのは、竹原警察署の巡査長の男（31）です。警察によるとことし6月、当時所属していた大崎上島分庁舎で、免許更新に訪れた78歳の女性から、現金1万円を盗んだ疑いで、巡査長は容疑を認めています。巡査長は視力検査の担当で、女性の両目がふさがっている状況を利用したとみられています。警察は、今