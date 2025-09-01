8月31日、新潟県関川村で友人と川遊びに来ていた男子中学生が溺れて死亡する事故がありました。 31日午後4時半前、関川村上関の荒川で「14歳の男の子が遊泳中に行方不明になった溺れたと思う」と消防に通報がありました。溺れたのは、近くに住む中学2年生の渡部容平さん（14）で、駆けつけた消防署員に約1時間後に救助されましたが、意識不明の状態で病院に運ばれ、その後死亡が確認されました。警察によりますと、渡部さんは同年