フレッシュネスが運営する「フレッシュネスバーガー」は9月3日、「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」(890円)と「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」(890円)を全国の店舗で発売する(球場店舗・動物園店舗は除く)。「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」(890円)、「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」(890円)イメージ画像○マッシュルーム