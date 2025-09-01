9月の熊本市議会が今日1日開会し、8月の記録的な大雨の災害復旧費などを盛り込んだ約30億円の一般会計補正予算案が提出されました。 【写真を見る】水防活動に1000万円・給食室への空調設置に約25.4億円災害復旧を盛り込んだ30億円の補正予算案熊本市議会 先月の記録的な大雨で亡くなった人へ黙祷が捧げられた後、大西一史市長は一部地域で、排水機場が停止したことなどについて陳謝しました。 今回、提出された約29億8700