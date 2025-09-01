８月３０日にヤクルトの村上が広島戦（神宮）、ＤｅＮＡの筒香が中日戦（横浜）で１試合３本塁打。ともにセ・リーグでチームを代表する長距離砲が夜空に３度のアーチをかけた。同日に２人の３本塁打が出たのは２０１０年６月２９日のブラゼル（阪神）の中日戦（甲子園）＆ラミレス（巨人）の広島戦以来１５年ぶりとなる。これまでで同日に２人のゲーム３本塁打は以下の通り。▽１９６７年１０月１０日スチュアート（大洋）