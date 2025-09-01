お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が執筆した初エッセー「しばけるもんならしばきたい」（幻冬舎）が１０月４日に発売されることが１日、発表された。２０２０年から「小説幻冬」で連載していた約５年間のエッセーをまとめた一冊。連載開始時は、大阪の劇場番長として若手芸人のリーダー格だった盛山。５年の間にＭ―１グランプリで３位になり、劇場出番１日１２ステージと人気芸人への階段を上り、東京への上京を果たし、