◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル、牝馬限定、３着までに秋華賞の優先出走権）昨年の６月にこの世代で最初の新馬戦を勝ったダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）。能力は十分だが、昨秋から今春は順調にいかず、Ｇ１出走を逃してしまった。だが、担当の千野助手は「春と比べると顔つきが変わってきました。カイバを安定して食べるようになってくれたのが大きいですね」