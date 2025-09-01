ミュージシャンのROLLY（61）が1日、自身のXを更新。結婚していたことを報告した。【写真】素顔に近い？薄化粧のROLLY文書を投稿し、「わたくしROLLYは一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます」と発表した。さらに「また、2か月前に網膜剥離のため入院・手術を受けましたが、現在は回復に向かっております」と、自身の体調についても報告。「支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを胸に、今後も音楽・芝居・ギターを