愛知県豊橋市で8月31日、産業廃棄物を保管していたとみられる倉庫が燃え、警察と消防は猛暑による自然発火の可能性もあるとみて、9月1日朝から実況見分をしています。8月31日午後1時ごろ、豊橋市東七根町で「廃棄物の置き場から炎と黒煙が上がっている」と通報があり、火はおよそ3時間で消し止られました。この火事で鉄くずなどが置かれていたとみられる倉庫2棟が全焼し、ケガ人はいませんでしたが、警察によりますと、残っ