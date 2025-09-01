【注意】落雷・竜巻などの激しい突風・急な強い雨 、を、画像で掲載しています。 ［雨の予想］ ▶９月１日（水）～２日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、 福岡県 ５０ミリ 佐賀県 ２０ミリ 長崎県 ５０ミリ 大分県 ５０ミリ 熊本県 ４０ミリ 宮崎県 ３０ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ミリ ▶９月１日（月）正午～２日（火）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、 福岡