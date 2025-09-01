【モデルプレス＝2025/09/01】モデルの長谷川理恵が1日、自身のInstagramを更新。断酒10日目での体の変化について報告し、反響が寄せられている。【写真】長谷川理恵「断酒10日目」美腹筋ボディ披露◆長谷川理恵、断酒10日目の美しいボディライン公開長谷川は「9月に入りましたまだまだ暑い日が続きますが気持ち新たにそして今日で断酒10日目」として、近況を報告。「途中風邪ひいたというのもありこの期間内で2キロ落ちました