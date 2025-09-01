夏休みの宿題を提出する児童屋島東小学校 9月1日、香川県のほとんどの公立小・中学校で始業式が行われ、2学期がスタートしました。 44日間の夏休みが終わり、高松市立屋島東小学校では全校児童約70人が体育館に集まりました。始業式で安西幸子校長が「2学期はたくさんの行事があります。頑張りましょう」と呼び掛けました。 そして、代表の児童が2学期に頑張りたいことを発表しました。 始業式の後