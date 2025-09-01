長かった夏休みが終わり、大分県大分市の小学校や中学校では9月1日、始業式が行われ、2学期がスタートしました。 大道小学校 近年の危険な暑さから子供たちを守ろうと、2025年度から夏休みを1週間延長した大分市の小中学校でも、1日から2学期がスタートしました。 ここ大道小学校でも児童およそ700人が参加して、1日朝、始業式が行われました。 式では吉良正幸校長が「2学期はやりたいことをたくさ