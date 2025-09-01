東京午前のドル円は１４７．３８円付近まで強含んだ後、ドル売りが重しとなり、１４７円ちょうど付近まで反転。週明けの上げ幅をほぼ解消している。国内外で金相場の騰勢が強まっており、改めてドル離れが意識された。国内先物市場で金相場の中心限月は過去最高値を更新しつつ、急伸している。 ドル円と同様に、クロス円も上げ一服後に重くなっている。ユーロ円は１７２．２８円付近まで上昇後、１７２円前半で