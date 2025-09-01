【新興国通貨】ドル人民元は７．１３ばさみ＝中国人民元 ドル安元高傾向が継続。先週金曜日に大きく下げた後を受けてドル人民元は一時７．１２８４を付ける展開となっている。その後少し戻し７．１３００を挟んでの推移。対円ではドル円のしっかりした動きもあり２０円６６銭前後でスタートも、その後のドル円の売りに２０円６１銭台まで下げている。 CNYJPY 20.618USDCNY7.1317