防災の日の1日、長野市では大規模な地震を想定した訓練が行われました。１日午前、訓練を行ったのは長野中央署の署員およそ50人です。県北部を震源とする震度6強の地震が発生し、管内で甚大な被害が発生しているという想定の訓練。停電時に発電機を使った信号の仮復旧を行う手順を確認したほか、災害警備本部の設置も行いました。長野中央警察署 警備課山粼浩人課長「災害はいつ起こるかわからない常に訓練を通じて備え、実