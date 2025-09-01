ユーロドル金曜日の高値を上回る＝東京為替 ユーロドルは先週金曜日の高値1.1709を超える1.1711まで上昇。25日以来約1週間ぶりの高値圏となっている。ドル円が146円台に落とすなど、ドル全般に売りが出ている。 EURUSD 1.1710