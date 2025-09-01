この記事をまとめると ■日産は数年のうちに工場の数を減らすなどして生産規模の見直しを行う ■現状の日産は車種ラインアップが少ないゆえに商品力に欠けている ■今後新しいパワーユニットのほかに続々と新規車種を投入し巻き返しを図る予定だ 日産はこれからどう巻き返すのか 日産は業績を悪化させた結果、世界の17カ所にある工場を7カ所減らし、人員も2万人を削減すると発表した。これらのリストラで、固定費を2500億円削減