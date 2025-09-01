大分県日出町では地域で収穫した大きなカボチャを披露する恒例のイベントが行われました。 日出町原山地区 日出町原山地区では20年以上前から巨大な実をつける品種のカボチャを育てていて、収穫後に毎年「ジャンボカボチャ祭」を開催しています。 2025年は8月31日に開催され、39個のカボチャが披露されました。 日出町原山地区 猛暑や雨が少なかったため、全体的に小ぶりだということですが、