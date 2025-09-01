俳優・阿部寛さんが、大阪・関西万博の玄関を彩る「顔」になっている──。会場最寄りの大阪メトロ中央線「夢洲駅」にある、阿部さんが茶碗を掲げる姿の壁面広告が、今や万博名物のひとつとして注目されている。広告を展開した象印マホービン（大阪市）に受け止めを取材した。「万博で働く外国人」も思わず注目象印は万博のORA外食パビリオン「宴〜UTAGE〜」におにぎり専門店「ONIGIRI WOW!（オニギリ・ワウ！）」を出店し、同社最