関川村の荒川で8月31日、川遊びをしていた中学2年生の男子生徒が溺れ死亡する事故がありました。現場は関川村上関を流れる荒川です。31日午後4時半ごろ「遊泳中の子どもの姿が見えなくなった」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと関川村の中学2年生・渡部容平さん（14）が午後4時ごろから友人6人と荒川を訪れ、川遊びをしていたところ、体勢を崩し溺れたということです。渡部さんは消防隊員によって約1時間後に深さ