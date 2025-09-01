占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）勢い十分。スピードアップで。視界良好。物事がスムーズに進んでいきます。能率も上がっていくため、自分の能力にホレボレできそう。せっかくですから、進められるだけ進めていきましょう。身近な人のサポートを請け負うのもオススメです。全体の底上げを図っていくと、未