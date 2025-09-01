お金や株式、保険など「金融資産全般を蓄える」貯蓄。今回マイナビニュースでは、特に貯金に関してアンケートを実施しました。そこから見えてきたのは「貯められる人」と「貯められない人」の違い。そこで、マイナビニュースアンケート会員の実体験からエピソードを抜粋。人気漫画家兼イラストレーターの菅原県さんにイラスト化してもらいました。○【漫画】ほしいけど高い! そんなときは……物価の上昇や将来不安から、「貯蓄」の