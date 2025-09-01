Âè28Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤¬8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë5-0¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö54¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¤Æ»Ä¤ê10»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤À¤¬¡¢4°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¡¢6°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Þ¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö4¡×¤È¤¤¤¦Âçº®Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é