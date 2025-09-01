沖縄県恩納村の沖にある海底の洞窟でダイビングをしていた台湾出身の男性2人が行方不明となり、その後、発見されましたが、死亡が確認されました。海上保安庁によりますと、8月31日午後2時ごろ、恩納村の沖合800メートルにある水深30メートルの海底洞窟で、ダイビングをしていた5人のうち、2人の行方がわからなくなりました。2人はおよそ3時間半後に、洞窟内で発見、救助されましたが、病院で死亡が確認されました。亡くなったのは