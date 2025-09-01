占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）言った者勝ち。ラクチンウイーク。影響力、説得力が高まって、あなたの一言で流れが決まっていきます。思い付きをポンポンと口にしていくだけでよさそう。単なる意見や感想だったのに、みんながその気になってくれていつのまに決定事項になっていくでしょう。あとは、人の仕