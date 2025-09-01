1970年代、数々の文化人やセレブリティが集った伝説のレストラン「西洋膳所 JOHN KANAYA 麻布」。その美学を継承し、西洋と東洋を融合させた“和モダン”のショコラを提案するショコラトリー『JOHN KANAYA』が、この夏、渋谷区恵比寿南に移転リニューアルオープンしました。Courtesy of JOHN KANAYAダンディズム漂う空間と味覚の出逢い新店舗には、ショコラを味わうだけでなく、ワインやシャンパーニュ、ブランデーとのペアリング