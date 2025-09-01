きょう(9月1日)は「防災の日」です。これに合わせて岡山県警は、巨大地震で各地の信号機が故障したという想定で、手信号で車や歩行者を誘導する訓練を県内各地で一斉に行いました。 【写真を見る】「巨大地震で各地の信号機が故障した」想定岡山県警が手信号で車や歩行者を誘導する訓練 訓練は近い将来発生が予測されている南海トラフ地震に備えようと毎年「防災の日」に合わせて行っているものです。地震によって大規模な停電