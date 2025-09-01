10万人以上が犠牲となった関東大震災から102年を迎えた1日、東京・墨田区で犠牲者を追悼する法要が営まれました。1923年9月1日に発生した関東大震災では、地震の揺れや火災によりおよそ10万5000人が犠牲となりました。震災から102年となる1日、墨田区の東京都慰霊堂で大法要が営まれました。法要は、毎年、東京大空襲の犠牲者の追悼とあわせて行われていて、秋篠宮ご夫妻が出席されたほか、遺族や東京都副知事などおよそ200人が参