きょうから9月です。香川県のほとんどの公立小中学校で2学期の始業式が行われました。 このうち、高松市の屋島東小学校でも始業式が行われました。代表の児童3人が新学期に頑張りたいことを発表したあと、安西幸子校長が「2学期はたくさんの行事があります。皆さんが一生懸命取り組むことを期待しています」などとあいさつしました。式が終わると児童は教室に戻り、夏休みの宿題を提出するなどして気持ちを切り替えていました。