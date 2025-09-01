北海道や東北地方でクマによる人的被害が相次ぐ中、一定の条件を満たせば自治体の判断で市街地でも銃を使える制度の運用が9月1日から始まりました。【映像】市街地に現れたクマ（現地の様子）環境省のガイドラインによりますと、「緊急銃猟」ができるのは、人の日常生活圏でも安全を確保できる農地や河川敷などの場所です。クマが建物などに侵入している場合も可能とされています。一方で、往来の激しい中心街や住宅地など、