静岡県伊東市議会本会議で、自身への刑事告発などに関する採決を見守る田久保真紀市長（上右）＝1日午前静岡県伊東市議会は1日、学歴詐称を指摘されている田久保真紀市長に対する不信任決議を全会一致で可決した。田久保氏は地方自治法に基づき、10日以内に辞職もしくは失職、議会解散を選ぶ必要があるが、本会議後、記者団に「持ち帰って中身を検討したい」と述べるにとどめた。市議会は、田久保氏が学歴問題を調査する特別委員