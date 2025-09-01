１日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。前週末の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことや、２日に国内で重要イベントが相次ぐことから買いが入りにくかった。 ８月２９日発表の米物価指標でインフレ圧力の根強さが示され、同日の米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。また、あす２日に氷見野良三副総裁の講演や自民党の両院議員総会、財務省による１０年債入札が予定され、警戒感から売りが出やすかったこ