占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）縁の変わり目。サクッと切って。ザワッとなりやすい1週間。何気ない一言、さりげないしぐさに、相手の本音や本性を見た気がして、何もかも嫌になってしまうかも。あなたもちょっとお疲れだから、「え？」が「ええええ？」と実際以上に響いてしまうことに気付いて。その場は大