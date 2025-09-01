１日前引けの日経平均株価は前営業日比８６８円６５銭安の４万１８４９円８２銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は９億２４２２万株、売買代金概算は２兆１５２３億円。値上がり銘柄数は７３３、対して値下がり銘柄数は８３２、変わらずは６３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前週末の米国株市場でハイテク株を中心に売られるなか、半導体セクターを中心に売り圧力が強まった。米国ではＡＩ関連の