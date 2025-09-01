占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）スピードアップ。即断即決でさばく。週明けからやることがいっぱい、忙しくなりそう。テンションを上げ、どんどん片付けていきましょう。あなたの処理能力についてこられる人がいなくて、後半にはうそのようにラクになるはず。水曜日まではガッツリと働き、その後は、少し