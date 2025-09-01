占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）夢や憧れを探す、追う。第2の人生をスタートさせて。やっとスイッチが入ります。ずっと前から気になっていて、いつかやろうと思っていたことに着手できるでしょう。おうし座さんの中には闘牛マインドも隠れているため、やるなら一気に行きたいのです。だから、「まだ、早