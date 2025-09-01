９月に入ったきょうも、山形県内では猛暑日のところがある見込みで、熱中症に警戒してください。 【写真を見る】山形県内9月に入ったきょうも猛暑日のところがある見込み熱中症に警戒 午前１０時ごろの山形市です。朝から強い日差しが照りつけ、日傘を差す人の姿が多く見られました。 山形市の午前１１時の気温は３３．７度と朝から気温が上がっています。 きょうの県内は高気圧に覆われて晴れやくもりですが、前線や暖か